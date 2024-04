Attacke mit Cutter-Messer Angeklagter kam vor der Urteilsverkündung ins Krankenhaus

Das größte Damoklesschwert, das über dem Angeklagten schwebte, scheint sich aber inzwischen in Luft aufgelöst zu haben: Dem Angeklagten drohte nämlich die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie. Unisono plädierte aber sowohl die Vertreterin der Staatsanwaltschaft als auch Verteidiger Wahlefeld auf eine zehnmonatige Freiheitsstrafe. Die hohen Voraussetzungen, die der Gesetzgeber an die dauerhafte Unterbringung geknüpft hat, liegen nach übereinstimmender Ansicht von Anklage und Verteidigung nicht vor. Grundsätzlich ist das Gericht aber natürlich frei in seiner Entscheidung. Sollte die Kammer den Angeklagten aber ebenfalls für schuldfähig halten; bliebe die spannendste Frage, ob die Strafe wie von seinem Anwalt gefordert zur Bewährung ausgesetzt werden kann.