Nach Schulkonto-Affäre Kommissarischer Leiter für Gesamtschule Windeck steht fest

„Claus Wallat ist erfahrener Schulleiter einer großen Gesamtschule im Rhein-Erft-Kreis. Er wird als kommissarischer Schulleiter dafür sorgen, dass die Tagesgeschäfte und die bisher sehr gute pädagogische Arbeit der Gesamtschule in Windeck im Sinne der Schulgemeinschaft weitergeführt werden“, so die Bezirksregierung weiter. Wallat ist zunächst bis zum Ende des Schuljahres für drei Tage pro Woche nach Windeck abgeordnet. Auch in dieser Zeit bleibe er Leiter der Gesamtschule Bergheim. Nach Auskunft aus Köln gibt es dort ein funktionierendes Leitungsteam, bestehend aus dem stellvertretenden Schulleiter,