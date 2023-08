Nach Schulkonto-Affäre Kommissarischer Leiter für Gesamtschule Windeck steht fest

Am vergangenen Freitag stellte sich Wallat während einer Dienstbesprechung dem Kollegium der Gesamtschule vor und informierte Lehrerinnen und Lehrer über seine Rolle und die weitere Zusammenarbeit. Weiterhin werde er mit der Bürgermeisterin der Gemeinde Windeck Kontakt aufnehmen, um auch dort die weitere Zusammenarbeit abzusprechen. Eine weitere Lehrkraft soll sich ausschließlich um den Aufarbeitungsprozess in Sachen Schulkonto zwischen Schulträger und Schule kümmern, wie die Bezirksregierung bereits in der vergangenen Woche bekanntgab.