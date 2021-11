Getötete aus Lohmar : Ermittler hoffen auf weitere Hinweise im Fall Birgit A.

Büchenbeuren/Koblenz/Lohmar Birgit A. aus Lohmar war jahrelang verschwunden, im November 2020 wurden ihre sterblichen Überreste gefunden. Nun will die Polizei die Herkunft von gefundenen Gegenständen klären und hofft auf weitere Hinweise.

Was ist mit Birgit A. aus Lohmar passiert? Die Frau war vor rund sechseinhalb Jahren verschwunden, vor einem Jahr waren dann ihre sterblichen Überreste entdeckt worden . Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, steht aber noch vor vielen Rätseln. Die laufenden Ermittlungen und Untersuchungen werfen weitere Fragen auf, teilt nun der Leiter der Sonderkommission Hahn, Bernd Kreuter, mit.

Die aus Lohmar stammende Birgit A. hatte am Karsamstag 2015 ihre Arbeitsstätte am Flughafen Hahn verlassen, war aber nie zu Hause angekommen. Im November 2020 hatte ein Pilzsammler in einem Wald bei Büchenbeuren im Rhein-Hunsrück-Kreis die sterblichen Überreste der Frau gefunden.