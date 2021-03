Autorennen in Lohmar : Mit 170 Sachen durch Lohmar: Polizei stoppt Golffahrer

Autorennen in Lohmar

Zwei Streifenwagen brauchte es, um den Raser in Lohmar zu stoppen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Lohmar Wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens muss sich ein Golffahrer aus Niederkassel wohl demnächst vor Gericht verantworten. Polizisten stoppten den Mann am Freitagabend, als er mit bis zu 170 Stundenkilometern durch Lohmar raste.

