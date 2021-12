Großeinsatz in Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth : Großflächiger Stromausfall sorgt für Chaos im Rhein-Sieg-Kreis

Ein Brand in einer Umspannstation hat am Freitagabend im Raum Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth zu einem massiven Stromausfall geführt. Foto: Christof Schmoll

Rhein-Sieg-Kreis Ein massiver Stromausfall sorgt am Freitagabend für chaotische Zustände in den Ortschaften Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr ist vor Ort. Die Ursache war vermutlich ein Brand in einer Umspannstation.



Feuerwehr und Polizei sind aktuell im Großeinsatz im Raum Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth. Vermutlich ein Feuer in einer Umspannstation hat zu einem massiven Stromausfall in den genannten Gebieten geführt. Laut GA-Informationen vor Ort haben Banken wegen des Stromausfalls automatisch Alarm ausgelöst. Polizei und Rettungsdienste aus mehreren Kommunen sind unterwegs und versuchen Herr der Lage zu werden und sich einen Überblick in den betroffenen Gebieten zu schaffen.

Experten bemühen sich aktuell vor Ort um alternative Schaltungen, um die Stromversorgungen notdürftig wiederherzustellen.

Rettungskräfte fahren zu Patienten nach Hause, die privat auf medizinische Geräte angewiesen sind, um ihnen zu helfen.

Wir berichten weiter.

