Grube Silberhardt in Windeck In den Tiefen des Berges

Windeck · Ehrenamtliche sorgen dafür, dass Besucher in der Grube Silberhardt auf den Spuren der Kumpels an der oberen Sieg wandeln können. Bis in die 1930er Jahre wurden dort Blei-, Zink-, Silber-, Kupfer- und Eisenerze abgebaut. Doch der Besuch in der Grube ist nicht für jeden geeignet.

04.10.2023, 10:52 Uhr

Ehrenamtler Georg Wenner erklärt als Grubenführer die vielseitige Geschichte der Grube. Foto: Inga Sprünken

Von Inga Sprünken

