Trauungen werden verschoben : Wie Brautpaare im Rhein-Sieg-Kreis mit der Corona-Krise umgehen

In Bonn verschieben 50 Paare die Trauung

Der Termin war festgezurrt, das Kleid ausgesucht, eine passende Location gefunden. Doch plötzlich lagen auch in Bonn für rund 50 Brautleute die Hochzeitspläne erst einmal auf Eis. Nach Angaben der Stadt haben im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 55 Eheschließungen weniger stattgefunden (511 zu 566). Sie wurden entweder abgesagt oder verschoben. Ein Grund dafür war sicherlich auch, dass besondere Trauorte nicht genutzt werden konnten. So ist die Villa Hammerschmidt nach wie vor für Ja-Worte geschlossen. „Wir ermöglichen grundsätzlich jede bereits vor Corona terminierte Eheschließung und halten dabei an den zugesagten Terminen fest“, sagt Kristina Buchmiller vom Presseamt der Stadt Bonn.

Jedoch könne man nicht alle Zusagen hinsichtlich des Trauortes einhalten, da es sich oftmals nicht um städtische Gebäude handele. „Wenn gewünscht, sind wir immer bemüht, Termin oder Ort einer Trauung zu verschieben, um den Paaren entgegenzukommen“, so Buchmiller. Probleme könnte es mit dem Wunschtermin geben. Sofern Brautpaare flexibel sind, könne eine Eheschließung im Laufe des Jahres jedoch stattfinden, so die Auskunft der Stadt. „Eine Verschiebung ist dabei unproblematisch durch eine Kontaktaufnahme per E-Mail an heiraten@bonn.de oder telefonisch möglich“, erklärt Buchmiller.

Zudem werden alle Paare rechtzeitig über die genauen Bestimmungen der Coronaschutzverordnung des Landes informiert. So kann der Mund-Nasenschutz abgenommen werden, sobald alle Gäste Platz genommen haben. Nur beim Betreten und Verlassen des Trauzimmers muss eine Maske getragen werden.

Das Virus hat auch in vielen Bonner Kirchengemeinden Hochzeitspläne durchkreuzt. In der so beliebten Kreuzbergkirche, die Paare meist Monate im Voraus reservieren lassen müssen, wurden bisher 25 Trauungen abgesagt sowie acht verschoben. Grundsätzlich, so das Stadtdekanat, muss sich die Anzahl der Gäste nach der Größe der Kirche richten. Darüber kann die jeweilige Gemeinde Auskunft geben.