Unfall bei Hennef 16-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich

Ein 16-Jähriger ist am Montagabend mit einer Motorcrossmaschine von der Straße abgekommen und hat sich leicht verletzt. Der Jugendliche aus Neunkirchen-Seelscheid befuhr gegen 22 Uhr die L352 in Hennef zwischen Happerschoss und Allner, als er in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.