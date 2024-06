Hochwasser in Bonn Rheinpegel geht nach tagelangem Anstieg leicht zurück

Während der Süden Deutschlands aktuell mit den Folgen schwerer Unwetter zu kämpfen hat und ganze Landstriche unter Wasser stehen, blieb die Wetterlage in Bonn und der Region weitestgehend ruhig. In der Region war jedoch ebenfalls mit einem steigenden Rheinpegel zu rechnen. Davor warnte auch die Warn-App Nina. Am Mittwochvormittag um 11.30 Uhr erreichte der Rheinpegel nach tagelangem Anstieg mit 6,74 Metern seinen voraussichtlichen Höchststand. Am Mittwochabend war er gegen 18.30 Uhr wieder auf 6,71 Meter gesunken. Gegen 22.15 Uhr lag der Pegel dann bei 6,69 Metern. Am Donnerstagmorgen um 7 Uhr lag der Pegel bei 6,62 Metern. Zuvor hatte die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz mit einem Rheinpegel von 6,90 Metern in Bonn gerechnet.