Hochwasser in Bonn Rheinpegel ist seit Mittwochmorgen nicht weiter angestiegen

Der Kampf gegen das Hochwasser in Süddeutschland und seine verheerenden Folgen geht weiter. Die Lage bleibt nach dpa-Informationen vor allem im Osten Bayerns kritisch, auch wenn an der stark betroffenen unteren Donau der Wasserstand an bestimmten Stellen langsam zu sinken beginnt. In Oberbayern war in der Nacht zum Sonntag ein Feuerwehrmann bei einer Rettungsaktion in den Fluten ums Leben gekommen.