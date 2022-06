Feuerwehr im Einsatz : Hydrauliköl bei Lohmar in die Agger gelaufen

Mit dieser Sperre soll das ausgelaufene Öl auf der Agger abgefangen werden. Foto: Christoph Schmoll

Update Lohmar Die Feuerwehr in Lohmar-Wahlscheid war am Pfingstsonntag im Einsatz, nachdem dort ein Mini-Bagger Öl verloren hatte, das in die Agger gelangte. Die Einsatzkräfte fingen das Öl unter anderm mithilfe einer Sperre ab, um eine größere Verunreinigung des Flusses zu verhindern.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Wrobel

Vermutlich ein abgestellter Mini-Bagger hat am frühen Pfingstsonntagnachmittag für einem größeren Einsatz der Feuerwehr in Lohmar-Wahlscheid gesorgt. Offenbar hatte das Fahrzeuge Hydrauliköl verloren, das zunächst über einen Gulli in die Kanalisation und schließlich in die Agger gelaufen war. Möglicherweise war das Öl auch aus Kanistern ausgelaufen.

Sparziergänger hatten am Aggerbogen einen Ölfilm auf dem Fluss bemerkt und schließlich die Feuerwehr alarmiert.

Um eine größere Verunreinigung des Flusses zu verhindern, errichtete die Feuerwehr zunächst rund zwei Kilometer flussabwärts eine Sperre. Mit dieser wurde das ausgelaufene Öl abgefangen.

Zudem wurde der rund 100 Meter lange Kanal, durch den das Öl in die Agger gelangte, von den Einsatzkräften abgedichtet. Der verunreinigte Kanalzulauf soll nun von einer Spezialfirma durchgespült und aufwendig gereinigt werden.