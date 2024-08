Inklusives Festival in Eitorf Menschen mit und ohne Behinderung feiern gemeinsam

Dass das Festival in Eitorf stattfindet, liegt daran, dass die in Troisdorf angesiedelte Jovita Rheinland, die auch Wohnformen für behinderte Menschen in Köln-Porz und Leverkusen anbietet, in Eitorf gleich drei Standorte unterhält. Neben dem erst im vergangenen Jahr eröffneten Karl-Heinz-Stockhausen-Haus, in dem im Zentrum 24 Menschen mit Behinderung leben, gibt es schon seit vielen Jahre das barrierefreie Julius-Gauhe-Haus auf dem Gelände der Villa Gauhe. Diese wiederum stellt für die Bewohner ein Freizeithaus dar. Im Lärchenweg befindet sich zudem seit 1991 ein Doppelhaus, in dem behinderte Menschen ein weitgehend selbstständiges Leben in einer familienähnlichen Struktur führen können.