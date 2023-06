Einkaufen im Rhein-Sieg-Kreis In diesen internationalen Supermärkten gibt es besondere Lebensmittel aus anderen Ländern

Beim Sonnenschein in der Region kommen schnell Urlaubsgefühle auf. Internationale Lebensmittel könnten helfen, das Fernweh etwas zu lindern, bis die Reise beginnt. Türkische Lebensmittel gibt es besonders gut in Troisdorf und Siegburg zu kaufen. Einladend wirken die frischen Obst- und Gemüsesorten, die meist palettenweise in grünen Körben draußen aufgestellt sind. „Wir haben die besten Wassermelonen”, meint Albayrak Ugurcan, Besitzer des gleichnamigen Ladens in der Brunnenstraße in Troisdorf. Aber auch anderes sommerliches Obst wie Nektarinen, Pfirsiche und Aprikosen habe er gerade im Angebot. Neben typisch türkischen Produkten wie Bulgur oder Granatapfelsirup gebe es in seinem Laden auch andere internationale Lebensmittel. „Wir haben zum Beispiel verschiedene griechische Kaffeesorten bei uns im Regal”, so Ugurcan.