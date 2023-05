Invasive Pflanzenart im Rhein-Sieg-Kreis Kein Ende in Sicht im Kampf gegen den Riesen-Bärenklau

Der Rhein-Sieg-Kreis bittet darum, Sichtungen der Herkulesstaude entlang der Bröl zu melden, da noch nicht alle Standorte, an denen die Pflanze in diesem Bereich vorkommt, bekannt sind. Ortsangaben sollten dabei möglichst genau, wenn möglich mit Lageplan, gemacht werden. Bürger können Sichtung per E-Mail an elke.saeglitz@rhein-sieg-kreis oder per Telefon unter 02241 13 26 72 melden.