Sommerferien in der Region Kinder und Jugendliche geben Tipps gegen Langeweile

Region · Sechs Wochen freie Zeit, tun und lassen, was sie wollen – mit dieser Verheißung starten Schülerinnen und Schüler aus der Region in die Sommerferien. Doch was tun, wenn es langweilig wird? Auch da wissen Kinder und Jugendliche Rat.

13.07.2024 , 05:00 Uhr

Der pool im heimischen Garten ist für einige KKinder der erste Anlaufpunkt bei Langeweile. Foto: dpa-tmn/Patrick Pleul

Von Zita Knapp, Karen Reuter, Stefan Knopp und Bianca Steiner