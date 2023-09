Klassik-Bühne Rhein-Sieg Klassische Musik in historischen Mauern

Historische Mauern bieten die perfekte Kulisse für klassische Musik. Das haben auch die Organisatoren der Klassik-Bühne Rhein-Sieg gedacht. Denn die vier Konzerte starten am 19. Oktober um 19.30 Uhr in der Burg Lüftelberg in Meckenheim. Die jungen Musiker Tassilo Probst (Violine) aus München und Maxim Lando (Piano) aus New York spielen an diesem Kammermusik-Abend Werke von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und den ungarischen Komponisten Béla Bartók und Jenö Hubay. Durch die Förderung der Kreissparkassenstiftung für den Rhein-Sieg-Kreis ist der Eintritt für alle Benefizkonzerte frei. Die Veranstalter bitten um Spenden für den in Hennef ansässigen „Lebenskreis – Hospizverein für ambulante Sterbe- und Trauerbegleitung“.