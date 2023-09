Klinik-Streik in Eitorf Klinik-Personal demonstriert auf Hubschrauberlandeplatz

Mit jeder Behandlung macht ein Krankenhaus laut der Geschäftsführerin Verluste. „Die Mehrkosten werden aber durch den politischen Preis nicht gedeckt. Und dieser politische Preis wird vom Bund bestimmt“, so Nöhring. „Welche Rechnungen wir für Eingriffe stellen, wird uns vom Bund vorgegeben“, erklärt Olivier Hejl, Chefarzt für Innere Medizin. „Wir können in einem Krankenhaus aber auch nicht am Essen sparen oder die Heizung im Winter runter drehen, um Kosten zu minimieren“, so Hejl. Er weist darauf hin, dass einige Krankenhäuser auf rheinland-pfälzischer Seite nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen Insolvenz anmelden mussten. „Da wird einfach zugeschaut und nichts gemacht“, so Hejl. 128 Jahre alt ist die Eitorfer Klinik, die über 95 Betten, verteilt auf die Abteilungen Chirurgie, Orthopädie/Unfallchirurgie sowie Innere Medizin verfügt, 300 Mitarbeiter beschäftigt, und jährlich für die Behandlung von 3700 stationären sowie 7000 ambulante Patienten verantwortlich zeichnet.