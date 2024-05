Stau in Richtung Köln Auto prallt auf A3 bei Lohmar auf nasser Fahrbahn in Sattelzug

Bei einem Unfall auf der A3 bei Lohmar sind am späten Montagnachmittag ein Auto und ein Lastwagen kollidiert. In Fahrtrichtung Köln habe es an der Grenze zwischen Lohmar und Rösrath gegen 17.10 Uhr eine Kollision zwischen dem Auto einer 50- Jährigen sowie dem Sattelzug eines 60-jährigen Fahrers gegeben, teilte die Polizei mit. Aufgrund der regennassen Fahrbahn sei die Fahrerin eines Opels in die linke Schutzplanke geraten, davon abgeprallt und anschließend mit dem rechtsseitigen Sattelzug kollidiert.