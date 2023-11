Zwischen Köln und Lohmar Autofahrer kommt von A3 ab und stürzt in Fluss

Ein Autofahrer ist am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr von der A3 abgekommen und in den Fluss Sülz gestürzt. Der Autofahrer war in Richtung Köln unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache in Höhe des Rasthof Sülztal die Leitplanke durchbrach und sich auf den Sülzauen überschlug. Von dort stürzte der Wagen in die Sülz und blieb hier auf dem Dach im Wasser liegen.