Impfaktion in altem Parabel-Flugzeug : Kölner werden in Airbus am Flughafen geimpft

Kölner werden in Airbus am Flughafen geimpft

Köln Im Airbus Zero-G2, wo einst Astronauten wie Alexander Gerst für die Schwerelosigkeit trainierten, hat am Dienstag das mobile Impfteam der Stadt Köln gegen Corona geimpft. Nebenbei gab es eine Besichtigung des ungewöhnlichen Flugzeugs.

In einem ungewöhnlichen Impfzentrum, dem historischen Airbus A300 Zero G am Flughafen Köln-Bonn, haben sich bis zum Dienstagnachmittag knapp 1100 Menschen impfen lassen. An drei Terminen im Dezember hatte die Stadt Köln dort Impfungen zum Coronaschutz angeboten.