Corona im Rhein-Sieg-Kreis : Kreis stellt weitere Mitarbeiter fürs Gesundheitsamt ein

Rhein-Sieg-Kreis Der Rhein-Sieg-Kreis stellt aufgrund der Corona-Pandemie zusätzliche Ärzte und Verwaltungsmitarbeiter ein. Die Lage im Kreis sei derzeit stabil, so Landrat Sebastian Schuster.

Der Rhein-Sieg-Kreis verstärkt in den kommenden Wochen sein Gesundheitsamt. Sowohl weitere Ärzte als auch Verwaltungsmitarbeiter sollen eingestellt werden. Das teilte Ralf Thomas, Leiter der Covid-Fachstelle beim Kreis, am Donnerstag bei der wöchentlichen Pressekonferenz des Rhein-Sieg-Kreises zur Corona-Pandemie mit. Wie viele neue Mitarbeiter es werden, ist laut Thomas noch offen. „Wir gehen davon aus, dass es beim ersten Aufschlag drei bis vier Ärzte sowie zehn Kräfte für die Verwaltung sein werden“, sagte er. Die Neueinstellungen seien ein Ergebnis einer Überprüfung der Abläufe und Strukturen der Fachstelle.

Zufrieden zeigte er sich darüber, dass derzeit keine Kreiskommune bei den aktiven Corona-Fällen im zweistelligen Bereich liegt. Ausbrüche in Einrichtungen gibt es laut dem Landrat in elf Kommunen. Betroffen seien etwa fünf Schulen und vier Gewerbebetriebe. Weitere Details nennt die Kreisverwaltung mit Verweis auf den Datenschutz dazu nicht.

57 aktuelle Corona-Fälle im Kreis

Bis dahin soll auch das neue Testzentrum in Siegburg in Betrieb sein, das die Kreisverwaltung in der Nähe des Kreishauses einrichten möchte. Genauere Angaben zum Standort machte Schuster am Donnerstag nicht. „Wir arbeiten daran“, sagte er. „Wichtig ist, dass es steht und funktioniert, wenn es Ende Oktober zusätzlich zur Influenza-Welle kommt.“