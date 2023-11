Kreissynode der Evangelische Kirche An Sieg und Rhein Kirchenkreise planen Tauf-Festival und barrierefreie Sprache

Vielfältige Themen standen auf der Tagesordnung, als vergangene Woche rund 130 Vertreterinnen und Vertreter der evangelischen Gemeinden und anderen Dienste im Kirchenkreis zusammenkamen. So kündigte Pfarrerin Anne Kathrin Quaas auf der Synode des Evangelischen Kirchenkreises An Sieg und Rhein in Windeck-Herchen etwa für das kommende Jahr eine große Tauffeier mit Festivalcharakter in der Rheinaue an. Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen dabei getauft werden. Die drei Kirchenkreise Bonn und Bad Godesberg-Voreifel sowie der Kirchenkreis An Sieg und Rhein planen das Tauffest, das am 29. Juni 2024 stattfinden soll, gemeinsam. Das geht aus einer Mitteilung des Evangelischen Kirchenkreis An Sieg und Rhein (Ekasur) hervor.