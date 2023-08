Wahnbachtalstraße bei Much 26-Jährige stirbt bei Motorrad-Unfall auf der L189

Der Polizei zufolge war gegen 11.45 Uhr ein 23-jähriger Motorradfahrer von Much in Richtung Neunkirchen-Seelscheid unterwegs. In Höhe der Ortschaft Loßkittel wollte der vorausfahrende Autofahrer am Abzweig nach Roßbruch abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Motorradfahrer zeitgleich das Auto überholen.