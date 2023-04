Unfall bei Neunkirchen-Seelscheid Motorradfahrer verliert auf der L189 die Kontrolle und rutscht in Auto

Gegen 18 Uhr am Mittwochabend hat ein 23-jähriger Wiehler auf der Wahnbachtalstraße (L189) in Richtung Neunkirchen-Seelscheid die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Anschließend ist er in ein entgegenkommendes Auto eines 21-Jährigen aus Much gerutscht und zog sich dabei laut Angaben der Rettungskräfte vor Ort leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.