L312 voll gesperrt : Zwei Motorradfahrer in Much bei Frontalzusammenstoß tödlich verletzt

Ein Kölner und ein Mann aus Euskirchen wurden bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Foto: Christof Schmoll

Much Zwei Kradfahrer sind bei einem schweren Motorradunfall am Samstagnachmittag tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte auf der L312 in Höhe Much. Die Strecke ist wegen der Rettungsmaßnahmen aktuell voll gesperrt.



Zwei Motorradfahrer sind am Samstagnachmittag an der Werschtalstrasse, einem Abschnitt der L312, frontal mit ihren Motorrädern zusammengestoßen.

Beide Kradfahrer verstarben noch an der Unfallstelle, trotz intensiver Rettungsmaßnahmen und zwei Rettungshubschraubern vor Ort.

Nach ersten Informationen war ein 46-jähriger Kölner Motorradfahrer in Begleitung eines weiteren Kradfahrers auf der L 312 von Much-Marienfeld kommend in Richtung Ruppichteroth unterwegs, als ihm ein 50-jähriger Motoradfahrer aus Euskirchen entgegenkam, der ebenfalls in Begleitung eines weiteren Kradfahrers war. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet der Kölner auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Euskirchener Motorradfahrer.

Die beiden Begleiter waren nicht in den Unfallhergang verwickelt. Die beiden Motorräder wurden zur Beweissicherung sichergestellt und die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die Unfallstelle ist bis zur abschließenden Unfallaufnahme noch komplett, voraussichtlich bis 19 Uhr, gesperrt.

Foto: Christof Schmoll Ein Kölner und ein Mann aus Euskirchen wurden bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt.

Die Feuerwehr Much hat die Polizei bei den Absperrmaßnahmen unterstützt.

