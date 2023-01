Unfall auf der L318 in Much : 63-Jähriger fährt gegen Baum und überschlägt sich

Unfall auf der L318 in Much

Much Am Donnerstagabend ist bei Much-Növerhof ein 63-jähriger Mann bei einem Unfall verletzt worden. Der Mann fuhr gegen einen Baum und überschlug sich mit seinem Auto.

Bei einem Unfall auf der L318 bei Much-Növerhof ist am Donnerstagabend ein Mann verletzt worden. Gegen 20.45 Uhr fuhr der 63-Jährige mit seinem Mercedes über die Straße, als er in einer Rechtskurve rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Baum fuhr, teilte die Polizei mit.