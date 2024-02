Urteil am Bonner Landgericht Mann aus Windeck rastete regelmäßig aus, wenn er bestimmte Farben sah

Statt ins Gefängnis muss er in die Psychiatrie: Vor der 2. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht ist am Freitagnachmittag ein 33-jähriger Mann aus Windeck vom Vorwurf der versuchten räuberischen Erpressung, der gefährlichen Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung freigesprochen worden. Die Richter unter dem Vorsitz von Wolfgang Schmitz-Justen sahen es als erwiesen an, dass der Mann an einer halluzinatorischen Psychose erkrankt und daher schuldunfähig ist. Da die Taten, die der Mann unzweifelhaft begangen hatte, sich aber im „mittleren Kriminalitätsniveau“ bewegen, ging das Gericht von einer Gefährdung für die Öffentlichkeit aus und ordnete die zunächst unbefristete Unterbringung des 33-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an.