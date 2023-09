Bonner Landgericht Prozess um Toten aus Eitorfer Bach geht in die zweite Runde

Betont unauffällig schlenderte der 23-jährige Windecker in den Verhandlungssaal: Nur an dem mit zitternden Händen vor sein Gesicht gehaltenen blauen Aktendeckel ließ sich erkennen, dass es sich bei dem jungen Mann nicht um einen Zuschauer, sondern um einen der beiden Angeklagten handelte. Vor der 2. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht hat am Dienstagmorgen die Neuauflage eines Totschlagprozesses begonnen, der bereits vor zwei Jahren für mediale Aufmerksamkeit gesorgt hatte: Die Angeklagten sollen einen 46-jährigen Bekannten brutal getötet und seinen Leichnam zunächst angezündet und dann in ein trockenes Bachbett geworfen haben.