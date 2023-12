Verhandlung vor dem Bonner Landgericht Angeklagter verliert nicht viele Worte über Überfall auf Eitorfer Spielhalle

„Was soll ich sagen – ich bin schuldig im Sinne der Anklage.“ Der Widerwille, überhaupt etwas zu sagen, war dem Angeklagten mehr als deutlich anzumerken. Vor der 1. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht hat am Donnerstag das Verfahren um einen Raubüberfall auf eine Spielhalle in Eitorf begonnen – und auf Nachfrage der Richterin wurde der 29-Jährige dann doch noch etwas gesprächiger. Knapp gehalten war die Beschreibung der Tat dennoch: „Ich hab mich verkleidet, bin da rein, hab die Kassiererin bedroht, das Geld genommen und bin mit dem Fahrrad weg“, so der Eitorfer.