Urteil im Eitrofer Erpresserfall Landgericht verhängt Haftstrafen für zwei Erpresser

Eigentlich hatte es die Plädoyers schon am vergangenen Freitag gegeben. Doch eine gute Stunde bevor der Vorsitzende Richter der 16. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht am Dienstag das Urteil gegen zwei 39 und 34 Jahre alte Männer aus Eitorf verkündete, die wegen gemeinsamer schwerer räuberischer Erpressung angeklagt waren, eröffnete er erneut die Beweisaufnahme. Es ging um einen Adhäsionsvergleich. In einem sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich hatte der jüngere Angeklagte sich nämlich bereit erklärt, dem Opfer weitere 10.000 Euro als Entschädigung für eine missglückte Erpressung zu zahlen. 5.000 Euro waren bereits zuvor geflossen.