Landtagswahl im Mai 2022 : Grüne nominieren Arnd Kuhn für den Landtag

Der Bornheimer Arnd Kuhn kandidiert für den Landtag in Düsseldorf. Foto: privat

Rhein-Sieg-Kreis Der Bornheimer Arnd Kuhn sitzt seit 17 Jahren für die Bornheimer Grünen im Stadtrad. Nun will er in der NRW-Landtag einziehen.

Arnd Kuhn sitzt seit 17 Jahren für die Bornheimer Grünen im Stadtrat. Nun will er sein politisches Tätigkeitsfeld erweitern. Seine Partei nominierte ihn zum Direktkandidaten für die Landtagswahl am 15. Mai 2022.

Es ist die erste Landtagswahl mit neuem Zuschnitt der Stimmbezirke. So gehören zum Wahlkreis 27 nun neben den Rhein-Sieg-Kommunen Bornheim, Alfter, Rheinbach und Swisttal auch die Gemeinde Weilerswist aus dem Kreis Euskirchen.

Für den 64-jährigen Kuhn war die Nominierung, die wegen Corona digital durchgeführt und deren Bestätigung seitens der Wähler noch per Unterschrift erfolgen wird, daher nicht nur persönlich ein Einschnitt, sondern es war auch für die Partei etwas grundlegend Neues. Denn zum ersten Mal wurde der linksrheinische Kandidat nicht vom gesamten Kreisverband gewählt.

Denn der Wissenschaftler am Forschungszentrum Jülich mit den Schwerpunkten Umwelt- und Pflanzenforschung will als Abgeordneter in Düsseldorf Klimapolitik und -schutz samt Energiewende voranbringen und sich auch verstärkt für naturnahen Waldaufbau und gegen Artenschwund einsetzen.