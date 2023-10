Neuer Prozess in Bonn Nach Leichenfund in Eitorfer Bach steht auch der zweite Angeklagte vor Gericht

Drei Wochen später konnte nach erfolgreicher Fahndung nun das Verfahren mit zwei Angeklagten fortgesetzt werden. Als erster Zeuge erinnerte sich ein Bundespolizist an die erschreckende Entdeckung, die seine Frau am 2. August 2020 gemacht hatte. Nachdem sie ihm von einem komischen Geruch berichtet hatte, den sie beim Joggen wahrgenommen habe, sei er mit dem Hund erneut zu der abgelegenen Stelle in einem Waldstück in der Nähe des Bahnhofs Eitorf-Merten gegangen. Um sicherzugehen, dass es sich nicht um die Ausdünstungen eines verendeten Tieres handelte, sei er in das Dickicht gekrochen, wo er nach dem Umdrehen einiger Äste einen menschlichen Arm sah. Daraufhin sei er umgekehrt und habe über den Notruf seine Kollegen benachrichtigt.