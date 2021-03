Anklage vor dem Bonner Landgericht : Leichenfund in Eitorf: Prozess wegen Totschlags beginnt

In der Nähe des Bahnhofs Eitorf-Merten ist am 2. August 2020 eine männliche Leiche gefunden worden. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Nach dem Fund eines verbrannten Toten in einem Waldstück bei Eitorf beginnt heute der Prozess gegen die zwei Angeklagten. Den Männern im Alter von 19 und 29 Jahren wird Totschlag vorgeworfen.

Nach dem Fund eines verbrannten Toten in einem Waldstück bei Eitorf müssen sich ab Mittwoch (9.15 Uhr) zwei Angeklagte vor dem Bonner Landgericht verantworten. Den beiden 19 und 29 Jahre alten Männern wird Totschlag zur Last gelegt.

Anschließend soll das Duo die Leiche in einen trockenen Bachlauf gebracht, den Kopf mit Spiritus übergossen und angezündet haben. Der Tote wurde mit Ästen abgedeckt. Am 2. August 2020 fiel einer Joggerin der Leichengeruch auf, sie alarmierte die Polizei.

Auslöser für den Streit soll gewesen sein, dass der 46-Jährige die Schuhe der beiden Angeklagten in ein Lagerfeuer geworfen haben soll. Alle drei gehörten der Drogenszene an und hatten sich am Tatabend im Wald getroffen, um hier in einem Matratzen-Zeltlager zu übernachten.