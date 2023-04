Tierschutz in Much Lenny und Peterle haben eine zweite Chance im Leben bekommen

Ob Gänsebraten an Weihnachten, Fondue an Silvester oder Lamm an Ostern: Traditionelle Festessen sind oft mit Fleischkonsum verbunden. Auch wenn das Schicksal vieler Tiere aus der Nutztierhaltung vorbestimmt ist, gibt es einige Ausnahmen. Die Schafe Lenny und Peterle haben dank engagierter Tierschützer, die sie auf einen Tierschutzhof in Much brachten, eine zweite Chance bekommen.