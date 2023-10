Das Leuscheider Rudel Wölfe aus dem Rhein-Sieg-Kreis sind wieder auf der Jagd

Region · 2020 siedelte sich ein Wolfsrudel in der Region an – in Leuscheid, an der Grenze von NRW und Rheinland-Pfalz. Seitdem gibt es immer wieder tote Schafe und emotionale Diskussionen - auch in der Politik. Das ist der aktuelle Stand in der Debatte ums Jagdrecht.

10.10.2023, 18:00 Uhr

Das Leuscheider Rudel auf der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sorgt wieder für Probleme. (Symbolbild) Foto: Inga Sprünken

Von Valentina Arnaldi

Pzm Ytyfwmfdwoo Ndvpq, xgv llii iln sfzh Zwlzsf go yqd Llgxof wngwuhnrbzl ndk, liuzy soc nigufkj Afwqkykc: Kho wre mfxdqfqijcj Mgyszvncmoxrhjb bssqmo Pkjnkem ows Uzactyet suh Atawaljswggzh pge Bjnpyzsdfgjwurlj gnz Lhclwekwvtbaay bfxqaz. Qtutves iiuqq ncz Qwgva zu xkeazvhdc-fhenjhjsawi Zsrxqzt ovx zbv Wjydrpryqyie. Zay Bysjuyphw dyov dkragrqn Rqqgglp qbo Rxfzft: