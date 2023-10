Wölfe im Rhein-Sieg-Kreis Das Leuscheider Rudel hat Nachwuchs bekommen

Bereits im Juli wurde ein Foto von der Wolfsfamilie aufgenommen, die sich bereits vor einigen Jahren in Leuscheid in der Nähe von Windeck angesiedelt hat, so das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv). Wo genau die Wölfe gesichtet wurden, sagt das Landesamt nicht, nur, dass es auf nordrhein-westfälischer Seite war. Auch das Foto selbst stellt das Lanuv aus rechtlichen Gründen nicht zur Verfügung.