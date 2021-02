Fahrer verletzt : Lkw-Anhänger löst sich auf der B 507 bei Lohmar und verursacht Unfall

Update Neunkirchen-Seelscheid Auf der B 507 zwischen Neunkirchen-Seelscheid und Lohmar hat es am Montagmorgen einen schweren Unfall gegeben: Der Fahrer eines Kleintransporters kollidierte mit dem Anhänger eines Lastwagens und wurde verletzt. Die Straße ist aktuell gesperrt.

Auf der Bundesstraße 507 bei Lohmar hat es am frühen Montagmorgen gegen 6 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Die Straße ist aktuell gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Anhänger eines Lastwagens, dessen Fahrer in Richtung Lohmar unterwegs war, gelöst. Gestartet war der Fahrer des Lkw kurz vorher in Neunkirchen.