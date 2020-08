Polizei und Feuerwehreinsatz : Lkw brannte auf der B478 in Richtung Neunkirchen-Seelscheid

Ein mit Waschmittelpulver beladener Lkw ist auf der B478 in Richtung Neunkirchen-Seelscheid in Brand geraten. Foto: Christof Schmoll

Hennef Ein Sattelzug ist am Mittwochnachmittag während der Fahrt auf der Bundestraße in Richtung Neunkirchen-Seelscheid in Brand geraten. Die Einsatzkräfte haben die B478 aktuell komplett für den nachfolgenden Verkehr gesperrt.



Der Fahrer eines mit Waschmittelpulver voll beladenen Sattelschleppers hatte während seiner Fahrt am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 478 in Richtung Neunkirchen-Seelscheid bemerkt, dass ein Reifen hinten rechts in Brand geraten war. Laut Angaben der Polizei hielt der Fahrer den Lkw daraufhin am Straßenrand an, um die Flammen zu löschen. Als ihm das nach Abkopplung der Zugmaschine und trotz des Einsatzes zweier Feuerlöscher nicht gelang, alarmierte er die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Durch die Löscharbeiten ergossen sich Teile der Waschmittel-Ladung auf den Straßenrand der B478. Bis zur Bergung des Lkw und Beseitigung der ausgeflossenen Ladung sperrte die Polizei daraufhin die Bundesstraße im Abschnitt zwischen der Kreisstraße 17 und der B507 vorübergehend komplett für den nachfolgenden Verkehr.

