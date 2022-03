Autobahn Richtung Köln gesperrt : Zwei Lkw-Fahrer bei Unfall auf A3 schwer verletzt

Update Lohmar Auf der A3 zwischen Lohmar und Rösrath sind am Morgen drei Lastwagen zusammengestoßen. Die drei Fahrer wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Autobahn bleibt noch längere Zeit in Richtung Köln gesperrt.

Die Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Lohmar-Nord und Rösrath ist am Montagmorgen nach einem schweren Unfall gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei waren gegen 9.15 Uhr in Fahrtrichtung Köln drei Lastwagen an einem Stauende zusammengestoßen. Warum es zum Stau kam, ist unklar. Der erste Lastwagen kam zum Stehen, auch ein zweiter Lastwagen kam rechtzeitig zum Stehen. Der dritte Lastwagenfahrer, ein 51-Jähriger, schaffte dies nicht mehr, krachte auf den zweiten und schob so alle drei 40-Tonner zusammen. Der 51-Jährige sowie der 54-jährige Fahrer des vorderen Lkw erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen, der dritte Fahrer, ein 48-Jähriger, wurde leicht verletzt.