Eine Person verletzt Zwei Autos stoßen auf A3 bei Lohmar zusammen

Auf der A3 bei Lohmar hat es Montagabend einen Unfall mit zwei Autos gegeben. Gegen 21.35 Uhr war eine 42-jährige Autofahrerin aus Gütersloh in Richtung Frankfurt unterwegs, als sie in Höhe der Anschlussstelle Lohmar-Nord auf dem mittleren Fahrstreifen nach rechts zog. Dann soll sie mit der linken Vorderseite eines Kleintransporters aus Bulgarien zusammengestoßen und in die rechte Leitplanke gefahren sein. Der Wagen schleuderte über die Fahrbahn und stieß mit der Mittelleitplanke zusammen.