Zusammenprall mit Gegenverkehr 51-jähriger Bonner nach Unfall in Lohmar leicht verletzt

Am Dienstag ist auf der Hauptstraße in Lohmar ein 51-jähriger Bonner bei einem Verkehrsunfalls verletzt worden. Gegen 15 Uhr sei der Fahrer laut Polizeiangaben in seinem Opel aus Siegburg kommend aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Kurz darauf kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW einer 45-Jährigen.