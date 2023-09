Unfall auf der L 288 in Lohmar 64-jähriger Autofahrer rammt zwei Fahrzeuge

Ein Golf-Fahrer hat am Sonntagmittag gleich zwei andere Fahrzeuge auf der Sülztalstraße (L 288) gerammt und von der Fahrbahn gestoßen. Der 64-jährige Fahrer war mit seinem Wagen von der Jabachtalstraße (B 507) kommend geradeaus über die Donrather Kreuzung auf die Sülztalstraße, die ab der Kreuzung zweispurig ausgebaut ist, gefahren. Dort setzte er zum Überholen eines vor ihm fahrenden weiteren Golfs an, übersah dabei aber einen schräg hinter ihm in toten Winkel auf der linken Spur fahrenden Mini. Er touchierte den Mini, der dadurch auf die Gegenspur geriet. Glücklicherweise fuhr zu diesem Zeitpunkt kein weiteres Fahrzeug auf der Gegenspur.