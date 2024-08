L84 bei Lohmar gesperrt Auto bleibt nach Unfall in Bäumen hängen

Update | Lohmar · Bei einem Unfall in Lohmar ist ein 21-Jähriger am Abend mit seinem Fahrzeug in einem nahen Waldstück gelandet. Der Opel war über die Leitplanke geraten und von den angrenzenden Bäumen gestoppt worden. Der Mann entkam durch das Fenster des Fahrzeuges.

19.08.2024 , 22:12 Uhr

Die Feuerwehr Lohmar musste das Fahrzeug sichern und freischneiden. Foto: Christof Schmoll





Ein 21-jähriger Autofahrer aus Bergisch Gladbach ist mit seinem Fahrzeug am Montagabend auf der L84 bei Lohmar bei einem Alleinunfall in Schräglage in einem Waldstück hängen geblieben. Der junge Mann hatte aus Richtung Overath kommend aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war auf eine ansteigende Leitplanke geraten und anschließend mit seinem Pkw einen Hang hinuntergestürzt, wurde aber von den angrenzenden Bäumen gestoppt. Ersten Erkenntnissen zufolge gelang es dem 21-Jährigen noch vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte, sich trotz Verletzungen selbstständig aus dem Wagen zu befreien. Er war dabei durch das offene Fenster des Wagens ins Freie geklettert. Der eintreffende Rettungsdienst brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus. Da bei dem Unfall die Ölwanne und der Tank des Opel Corsas aufgerissen wurden, waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr anschließend noch damit beschäftigt, kontaminierte Pflanzen zu entfernen und den Wagen mithilfe einer Motorsäge freizuschneiden. Aktuell ist die Feuerwehr noch dabei, den Wagen abzutransportieren. Eine Gefahrgut-Einheit ist zusätzlich vor Ort, um den ausgetretenen Kraftstoff zu entfernen. Die L84 ist deshalb in beide Richtungen zwischen Lohmar-Durbusch und Lohmar-Dahlhaus voraussichtlich noch bis in die Nacht hinein gesperrt.

(ga)