Unfall zwischen Lohmar und Pohlhausen Autofahrer kommt von B507 ab und prallt gegen Baum

Auf der Bundesstraße 507 ist am Mittwochmittag ein Autofahrer von der Straße abgekommen und mit seinem Auto gegen eine Baumgruppe geprallt. Die Straße wurde halbseitig gesperrt. Der 48-jährige Fahrer aus Ruppichteroth war am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der B507 von Lohmar in Richtung Pohlhausen unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er dann mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum.