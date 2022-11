Bei Unfall verletzt : Autofahrer in Lohmar kommt von Fahrbahn ab und fährt gegen Baum

Autofahrer in Lohmar kommt von Fahrbahn ab und fährt gegen Baum

Bei einem Alleinunfall in Lohmar ist ein Mann verletzt worden. Foto: Christoph Schmoll

Lohmar Ein Autofahrer in Lohmar ist am Dienstagabend gegen einen Baum gefahren. Feuerwehrleute befreiten den Verletzten aus seinem Fahrzeug.

Bei einem Alleinunfall in Lohmar ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort am Dienstagabend gegen 21 Uhr in seinem Fahrzeug auf der Jabachtalstraße (B507) unterwegs, als er zwischen den Abzweigen Geber und Birkhof aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr.