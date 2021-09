Vollsperrung bei Lohmar : Frau nach Autounfall auf B507 schwer verletzt

Auf der B507 ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. Foto: Christof Schmoll

Update Lohmar Am Montag hat es auf der Bundesstraße 507 bei Lohmar einen Autounfall gegeben. Dabei wurde die Fahrerin des Wagens schwer verletzt. Die B507 wurde für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Auf der B507 bei Lohmar-Krahwinkel hat es am Montagmittag gegen 13.40 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war eine 40-jährige Autofahrerin aus Lohmar auf der B507 in Richtung Neunkirchen unterwegs und kam, aus bisher unbekannten Gründen, in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Straße ab. Ihr Auto kollidierte dabei mit einem Baum.