Zwei Verletzte Drei Autos stoßen auf der L84 bei Lohmar zusammen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 84 bei Lohmar-Honrath haben sich am Montagabend zwei Personen verletzt. Gegen 20 Uhr war ein 37 Jahre alter Audifahrer auf der L84 unterwegs, als er auf die K23 abbiegen wollte. Zur gleichen Zeit war ein 27-Jähriger mit seiner 23 Jahre alten Beifahrerin in einem BMW in entgegengesetzte Richtung unterwegs.