Betroffener in Lebensgefahr Schwerer Verkehrsunfall sorgt für lange Sperrung der B56

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 68-Jährige gegen 8.30 Uhr mit seinem Ford die Zeithstraße aus Richtung Neunkirchen-Seelscheid kommend in Richtung Siegburg. Gleichzeitig befuhr der 44-Jährige mit seinem Mercedes die Zeithstraße in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der 68-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem 44-Jährigen.