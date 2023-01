Arbeiten an Brücke : Bagger drohte bei Lohmar in die Agger zu rutschen

Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr zogen den Bagger aus der Böschung. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Bei Arbeiten an der Agger ist ein Bagger in Schräglage gerutscht und musste befreit werden. Die Feuerwehr rückte an.



Die Feuerwehr musste in Lohmar am Donnerstagnachmittag einen Bagger aus Schräglage befreien. Wie die Feuerwehr mitteilte, drohte das Arbeitsgerät bei der Ortschaft Agger in den gleichnamigen Fluss zu rutschen.

Der Aggerverband arbeitete an einer gesperrten Fußgängerbrücke und wollte diese von Treibgut befreien. Am durchfeuchteten Ufer kam der Bagger ins Rutschen. Eine eigenhändige Befreiung war nicht mehr möglich.

Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr zogen das Arbeitsgerät mit Hilfe von Seilwinden aus der Uferböschung. Für knapp eine halbe Stunde war daher die Bundestraße 484 für den Verkehr gesperrt. Verletzt wurde niemand.

